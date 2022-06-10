寵物友善意識抬頭，越來越多人領養流浪犬貓，為了增加流浪動物認養管道，新北市動保處積極與里辦公室合作，2015年陸續成立77處認養小棧，協助5206隻流浪犬貓認養。其中新店小城里今年就成功送養8犬 46貓，成為認養次數最多的里辦公室。動保處表示，里辦公室設立認養小棧成效卓越，預計今年會再增10處，提高認養率。

新北市動物之家今年已被認養1526隻犬貓，而認養小棧今年也送養258隻流浪動物，其中新店小城里就佔了54隻。小城里長郭仁澤表示，目前認養小棧有3、4位愛心志工，每個人都各有專長，分別負責誘捕、寵物美容、網路行銷等工作，許多流浪犬貓也都是寄養在志工家中，每天都會將牠們打理乾淨，避免有寄生蟲問題。

郭仁澤說，志工有在臉書上設置認養的粉專，除了特別幫犬貓打扮外，也會介紹一些故事，吸引不少網友關注，幾乎每則貼文都有人回覆，因此目前認養的飼主僅有2、3成是在地人，其餘都是從外地特別跑來領養的。

動保處表示，目前已與10處里辦公室合作，辦理認養小棧，輔以動物之家藥物、疫苗接種協助，目前鄰里認養已成一大主力，轄內8所動物之家收容品質也逐漸提升，配合志工、獸醫師細心照顧下，毛寶貝不僅保持健康，外表也十分亮麗可愛，再運用網路社群平台增加曝光度，配合鄰里認養小棧，使得認養觀念走入社區，認養配對成功率也自然成長。

動保處長楊淑芳表示，民眾除了可至各動物之家或是愛心認養小棧詢問領養事宜，也可關注新北市動保處官網認養專區獲得相關資訊。