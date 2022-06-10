國姓國中畢業生只有2班，今年會考成績有6人獲得5A佳績，創下歷年最佳紀錄；家長信任老師給予學校最大支持，讓老師教得安心，學生和老師互動良好有默契，學生按照老師的規畫確實執行，讓學習發揮最大效率。

國姓國中學生吳恩宇、關鈊、張振賢、溫姿雅、曾子全、謝芮靜等6人拿下5A佳績，其中，關鈊、吳恩宇5A8＋，曾子全、關鈊數學全對。

因少子化的衝擊，國姓國中畢業生從往年1屆4班，至今減為2班畢業生，卻創下6人5A的最佳成績；獲得5A佳績的同學表示，會考有大量的文字敘述，需養成靜心閱讀的好習慣，學習抓題幹的答題技巧，跟著學校老師安排的進度規畫，踏實完成，上課除了和老師互動，私下有個別的問題，也一定要馬上發問，釐清觀念，因重要的觀念會反覆出現在題目中，釐清觀念有事半功倍的效果。

導師曾淑娟表示，國姓國中的教學團隊，一直都有合作默契，常會互相詢問教學經驗；學生每節下課，甚至午休也會到辦公室詢問老師問題。疫情爆發改線上教學後，導師立即成立與家長的群組，每日與家長聯繫學生的學習進度，學生也和任課老師培養出「網友」關係，遠距仍然可以在線上即時討論課業。