網家(8044)5月營收39.08億元，年減3.15％，表現持續疲軟，累計前5月營收190.28億元，年增0.49％。騰雲(6870)5月營收0.33億元，年增12.41％，累計前5月營收1.76億元，年增28.4％，主要受益於海外布局的高速成長，除原有位於大陸及馬來西亞在手訂單，亦成功拓展日本與越南市場，拿下大型訂單貢獻一次性與持續性收入。

網家旗下PChome 24h購物觀察，相較於去年5月全台啟動三級警戒，防疫物資等即時消費需求高漲，今年疫後新日常的購物趨勢則集中於四大面向：常態居家辦公上學帶動筆電、PC及周邊配件的銷售，筆電5月銷售額月增4成，PC、LCD螢幕及電腦DIY設備銷量年增2成。6月PChome 24h購物22周年慶活動展開，規畫科技新生活、廚疫新常態、新家居美學、外出新STYLE四大分會場，祭出全站最低2.2折超強商品折扣，希望拉抬買氣。

旗下金融科技事業日前推出新服務，Pi拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台第一個結合BNPL（Buy Now Pay Later）產品、提供分期付款的行動錢包。服務自4月底上線首月，註冊用戶數即突破1.5萬人，5月中開跑行銷回饋活動首周，整體支付金額更強勁成長逾65％。

騰雲本次越南案場與日本大型商社合作促成，客戶為東南亞大型跨國商用不動產集團，採用騰雲完整的客、商、金流解決方案；其中，顧客忠誠點數管理平台更是以跨國通用雲架構建置，未來預計在3年內此方案將逐步推進至該集團東南亞多國。根據國際調研機構eMarketer研究顯示，2022年東南亞電子商務市場將增長超過153億美金，2023年整體市場更會超過千億美金，因應消費型態的轉變帶來的龐大商機，可預期顯著帶動東南亞市場數位轉型的需求。騰雲亦將複製此次成功經驗開拓新客戶，為台灣軟體產業海外擴張再下一城。

騰雲日前公告現金增資一案，將持續投資於海外擴張、解決方案深化與新科技應用發展三大主軸，拉大與同業在業務發展以及技術發展上的差距。