國中會考成績10日公布，屏東考區6320名考生，有5位獲得5A＋＋與寫作6級，分別為明正國中、潮州國中、美和中學及南榮國中學生，其中並列全國榜首的明正國中陳逸鍇決定留縣升學、就讀屏東高中，強調因為離家近，可以有更多時間閱讀及休息。

陳逸鍇國中3年皆沒補習，靠著考前精做考古題、累積刷題手感，加上上課認真聽講，成績總是名列前茅，但他說，自己的姊姊也是同所國中畢業，她成績才算頂尖，不僅是科展常勝軍，名次更是穩定占居排頭，跟她比起來其實很挫折。

有次自己科展拿到佳作，心情相當低落，姊姊像他的心靈雞湯，以自身經歷要他別氣餒、繼續加油，這次較不拿手的數學寫起來順手，開心獲得滿分；姊姊當年拿到5A＋＋，作文五級分，談到終於贏她一次，胞姊第一時間獲悉消息，也為弟弟感到開心。

美和中學梁尹瑄同列榜首，曾經在一次校內模擬考作文，意外僅獲得4級分，使她非常緊張且信心深受打擊，主動求助國文老師，為使作文能力提升，每周固定寫作，並定期交給老師批改，經過這段時間努力練習，她的作文在會考得到6級分佳績。

同樣拿到5A＋＋、但作文5級分的明正國中王亮皓，也為成績感到滿意，分享自己的讀書方式說，就是上課認真聽講，並把老師講得重點做成筆記，考前多次複習，獲得不錯成果。

已經決定就讀高雄中學，王亮皓說，想去別得城市感受不同的風土民情，所以屆時會住在高雄，不會選擇通勤。