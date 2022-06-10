星座運勢網站「星座看看」分析12星座不同方面的潔癖，像是白羊座有交友潔癖，天蠍座有原則潔癖，水瓶座則有隱私潔癖，如果踩到他們這方面的地雷，後果將不堪設想。

▍白羊座

白羊座對人際關係有潔癖，他們看似熱情好相處，好像跟每個人都合得來，其實對朋友很挑剔，只要有他們看不順眼的特質，就會立刻遠離對方。

▍金牛座

金牛座在社交活動有潔癖，他們性格低調，其實沒那麼喜歡認識新朋友，如果給他們的第一印象不好，基本上就沒有深入認識的可能了。

▍雙子座

雙子座有精神潔癖，他很受不了有人說一些讓他不舒服的無用建議，為了避免自己受到干擾，所以他們基本上聽不太進他人的勸告。

▍獅子座

獅子座潔癖最嚴重的地方就是佔有慾，無論在生活或戀愛都是如此，如果被認定是屬於自己的人事物，就一定要掌握在手中，如果有人想要搶奪會讓他非常憤怒。

▍處女座

處女座在職場上很有潔癖，他們做事有一套自己的方法，如果有人想要干預，就會讓他們非常抓狂。

▍天秤座

天秤座對舒適圈很有潔癖，他們安於現狀，喜歡使用熟悉的東西，和老朋友相處，生活很單純，如果有其他人事物闖入，擾亂他們的步調，他就會感到非常排斥。

▍天蠍座

天蠍座面對自我原則時，潔癖非常嚴重，他們無法做出違背原則的事情，無論遇到怎樣的威脅都會堅持到底。

▍射手座

射手座對生活態度很有潔癖，他們喜歡自由自在的生活，無法忍受被他人束縛，不會依附在任何人之下。

▍摩羯座

摩羯座在人情世故方面很有潔癖，他們討厭欠人情，所以遇到問題總想要靠自己的力量解決，如果有人幫助自己，會立刻想辦法回報，否則心中會覺得很不暢快。

▍水瓶座

水瓶座在隱私方面很有潔癖，如果有人想要打探、窺視自己的私生活，會讓他們非常厭惡，因此想要跟他們長久相處，一定要懂得尊重。

▍雙魚座

雙魚座有感情潔癖，談戀愛時非常專情，不過如果背叛他們，就要有心理準備，他們可能會徹底黑化，做出恐怖的報復行為。