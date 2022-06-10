追求2050淨零排放願景，森林碳庫為淨零排放碳抵減的重要基礎，台北市三面環山，森林覆蓋約占全市近40％，台北市政府工務局大地工程處率先進行森林示範經營，鼓勵有意種樹或林相景觀美化的私有林主，免費向大地處申請造林輔導諮詢。

北市大地處表示，森林具正向吸碳能力，在國際上，聯合國跨政府氣候變遷專家委員會（IPCC）也提倡加強森林經營管理有助森林吸碳，為此，大地處首先於大崙頭山公有林示範經營，種下零碳小樹苗，提升北市森林健康，盼可成為私有林主經營管理的參考。

而北市適合種哪些原生或者是適生的樹木，大地處森林科長潘信元表示，大地處與國立嘉義大學、中興大學森林系等團隊合作，從近2000種原生植物中，找出台北市推薦前20種坡地造林或綠化的樹種，研究成果也經期刊認證。

潘信元指出，臺灣肖楠具高經濟及觀賞價值，是少數適合台北市生長的針葉樹；考量原生或景觀可選擇鐘萼木、魚木等觀花植物；邊坡或綠籬美化則可種植小喬木山黃梔等。