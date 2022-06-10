小童星川原瑛都是木村拓哉新戀情的關鍵角色。（KKTV提供）

木村拓哉主演新劇《邁向未來的10 Count》9日晚間在日本播出完結篇，平均收視率衝上13.1％之外，瞬間最高數字更高達16.1％，當下更成為推特日本甚至世界的熱搜關鍵字第一，除了拳擊社學生們的努力與拼勁令人熱血沸騰，木村拓哉與滿島光在劇中的曖昧戀情更有重大突破，為這部作品劃下完美句點。

該劇先前曾傳出因為收視率不佳而被刪減集數，負責製作的朝日電視台出面澄清是子虛烏有，最初就是設定共9集。木村拓哉在劇中身兼多個職業的「斜槓」演出，在這3個月間屢屢造成話題，從一開始的Pizza外送員、拳擊部教練、代課老師以及串燒店老闆，劇中的「雞肉串燒經濟學」更引發網友熱議，簡單易懂的教學堪稱神來一筆。

完結篇收視率不負眾望，最終回中木村拓哉因為身兼三職而倒下，但也帶出劇名《邁向未來的10 Count》的真正高潮，日前在自己的廣播節目聊到拍攝花絮，被聽眾問到第6集裡面的與學生的對練，是否真的被打到？木村拓哉回「這部戲的演出都是真打」，更補充「其實拍攝時有閃到腰，發現身體微恙的當下，馬上就動彈不得」，也透露「是綁著束腰拍完那場戲。」

木村拓哉希望觀眾看這部戲的過程，可以成為大家獲得「幹勁」、「明天開始加油」的力量來源，他在拍攝結束後感謝全體演員、工作人員以及臨時演員，並說道：「雖然不知道自己下一個要挑戰怎樣的擂台，但無論如何都會全力以赴，如果以後能再相見，也請大家繼續指教。」展現出天王的謙虛與禮貌。

《邁向未來的10 Count》完結篇溫柔地解開了一個個心結，連劇中飾演滿島光兒子「折原圭太」的小童星川原瑛都身負重任，為木村拓哉與滿島光的戀情創造了關鍵性的瞬間，超乎預期的演出與台詞，讓許多觀眾看的心滿意足。全劇已在KKTV上架。