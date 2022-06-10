新華社10日報導，中國駐歐盟使團發言人當地時間9日，駁斥了歐洲議會當天通過的一項批評新疆人權狀況的決議。發言人說，歐洲議會有關決議罔顧事實，無中生有，顛倒黑白，惡毒攻擊中國新疆人權狀況和中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

發言人表示，中共建政以來，中國政府始終堅持以人民為中心的人權理念，不斷豐富和發展治疆方略，大力發展新疆各項事業。新疆人權事業蓬勃發展，各族人民的公民、政治、經濟、社會、文化、宗教信仰自由等各項權利得到切實保障。1955年至2020年，新疆經濟總量增長160倍，人均地區生產總值增長30倍，歷史性解決絕對貧困問題。新疆平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺，這一比例高於很多西方國家和伊斯蘭國家。當前，新疆社會穩定和諧，各族群眾安居樂業，處於歷史上最好的發展時期。這是不可否認的事實，

發言人說，涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂問題，而不是所謂人權宗教問題。曾有一段時間，民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力在新疆製造了數千起恐怖襲擊事件，造成大量無辜群眾傷亡。面對恐怖主義暴行，中國依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭，最大限度地保障了廣大人民群眾的生存權、發展權等基本人權。新疆迄今已連續5年多未發生暴恐事件。凡是參訪過新疆、秉持公正客觀態度的國際人士都公認，中國新疆的反恐和去極端化經驗值得學習借鑒。

發言人表示，所謂新疆「種族滅絕」等說法是徹頭徹尾的世紀謊言，完全是反中勢力炮製的醜惡鬧劇。從1953年第一次大陸全國人口普查至2020年第七次大陸全國人口普查，新疆維吾爾族人口從360萬增長到1162萬。有人見過這樣的「種族滅絕」嗎？

發言人說，任何謊言謬論都抹殺不了新疆人權事業取得的歷史性成就，任何虛假資訊都阻止不了新疆發展繁榮的進程。奉勸歐洲議會尊重客觀事實，不要在錯誤的道路上越走越遠，立即停止攻擊抹黑新疆人權狀況和中國政府治疆政策，停止干涉中國內政。中國政府將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。