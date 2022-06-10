少子化衝擊下，守護台灣教育平台等團體今天呼籲教育部揭露當前私校的營運與財務資訊，讓今年要升學的新生參考，避免踩雷。教育部回應，未來退場審議會將定期審認並及時公告專案輔導學校名單，以提供學生及家長選擇就讀學校時參考。

守護台灣教育平台、資訊平權學會、全國私立學校產業工會以及台灣學生聯合會今天共同召開「快篩私校辦學，莫讓學子踩雷」記者會表示，退場條例明訂專案輔導學校篩選指標與公開預警學校名單，但教育部擬於8月份才正式公開專輔學校名單，隨著考生選填志願在即，對於下年度即將入學的新生，仍有踩雷風險。

他們指出，教育部公開的大專資訊既不即時、也不夠透明，無法滿足考生及家長選校的資訊需求，更不足以讓社會有效監督私校。因此，他們要求教育部應要求各大專切實上網公開校務及財務資訊，包括校務會議記錄、學校章則，以及財務報表，並懲處隱匿資訊的學校。

教育部回應，另為使大專校院校務資訊持續公開透明，減輕學校與師生及外界資訊不對等之現象，已建置「大專校院校務資訊公開平台」，促進社會各界瞭解並共同關心各大專校院運作，以使高等教育精進發展。

另教育部已將「學校落實校務及財務資訊公開化」列入私校獎補助之行政運作指標，規定學校須於網頁更新「校務及財務公開資訊」至前一學年度，審核完竣後據以核配獎勵款。

至於專案輔導學校部分，依退場條例第4條規定，主管機關應組成退場審議會，審議專輔學校之認定及免除等事項。教育部部已於6月6日預告「教育部私立高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」草案，將於完備子法相關程序後，預計8月可召開退場審議會。

教育部說，退場條例通過前已列為專案輔導之學校，如經審議會審議認定仍為專案輔導學校，將依規定對外公告名單。未來審議會將定期公告專案輔導學校名單，以供外界參考。