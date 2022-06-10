國民黨立委洪孟楷。（本報資料照）

對於1922有無公權力的爭議，國民黨立委洪孟楷今（10）日在臉書質疑，若1922沒公權力，能叫國軍支援？能兩年半免費廣告？能與警政民政單位聯繫？又想甩鍋？對此，衛福部長陳時中回應，有一些立委明知故問，1922是疫情通報及諮詢專線，但不會直接執行公權力，不會直接指派相關救護人員去做任何事情。

洪孟楷質疑，1922如果沒有公權力，有辦法可以動用國軍來支援？今年五月要求350位現役軍人支援，還強調要「高EQ、善溝通」，有任何民間廠商有辦法叫得動國軍配合？哪個沒有公權力的單位，有辦法徵收頻道來全國聯播？沒有公權力的單位，有辦法讓衛福部動起來，與民政、警政系統連線嗎？

陳時中在記者會中回應，有一些立委明知故問，委外事業有職權分工，都是很清楚的。1922是疫情通報及諮詢專線，在SARS的時候就成立，它是很好的溝通解釋管道。現在很多專線，功能都是如此，但不會直接執行公權力，不會直接指派相關救護人員去做任何事情。