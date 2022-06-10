陳芳語（Kimberley）近來受邀出席本屆「哥本哈根民主高峰會」獻唱，她在丹麥時間6月9日獻唱〈玻璃心〉及新歌〈Who Says〉成為第一位登上「哥本哈根民主高峰會」的歌手。
她開心表示：「我從小在學校被教導的就是Stand Up For What Is Right，我相信很多人跟我一樣是很勇敢的，很開心及謝謝主辦單位Alliance of Democracies的邀請。」
陳芳語與黃明志合唱〈玻璃心〉在YouTube 衝破5000萬點閱，更有破萬則以上海內外KOL拍攝影片討論〈玻璃心〉，同時引發外籍媒體關注，外媒透過這次機會更加認識陳芳語除了歌唱之外，私底下長期關注流浪動物並收養、積極參與同志活動、及對人權的關心，也知道她因為唱了〈玻璃心〉受到的大量網軍的攻擊及商業活動的損失，所以促成這次「哥本哈根民主高峰會」之行。
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