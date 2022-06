陳芳語受邀參與本屆「哥本哈根民主高峰會」,在台上賣力獻唱。(華風數位提供)

陳芳語近來出席本屆「哥本哈根民主高峰會」,開心享受當地美景。(華風數位提供)

陳芳語(Kimberley)近來受邀出席本屆「哥本哈根民主高峰會」獻唱,她在丹麥時間6月9日獻唱〈玻璃心〉及新歌〈Who Says〉成為第一位登上「哥本哈根民主高峰會」的歌手。

她開心表示:「我從小在學校被教導的就是Stand Up For What Is Right,我相信很多人跟我一樣是很勇敢的,很開心及謝謝主辦單位Alliance of Democracies的邀請。」

陳芳語與黃明志合唱〈玻璃心〉在YouTube 衝破5000萬點閱,更有破萬則以上海內外KOL拍攝影片討論〈玻璃心〉,同時引發外籍媒體關注,外媒透過這次機會更加認識陳芳語除了歌唱之外,私底下長期關注流浪動物並收養、積極參與同志活動、及對人權的關心,也知道她因為唱了〈玻璃心〉受到的大量網軍的攻擊及商業活動的損失,所以促成這次「哥本哈根民主高峰會」之行。