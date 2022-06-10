國中教育會考成績今天（10日）公布，雲林縣私立正心中學學生表現優異，總成績達5A以上人數共67人，占全校人數近15％，其中8人考出5A＋＋成績，學生黃威憲的作文獲得6A＋＋。另外，4A＋＋1A＋者共14人。

該校獲5A＋＋成績的學生有張昕權、黃宇澤、黃威憲、丁妍軒、蔡承學、林均彥、陳昱安、鍾睿軒。

校方表示，以雲林區會考計分方式計，分數25分以上約占全校5成，單科達精熟A以上的人數分別為國文160人；英語151人；數學201人；社會131人；自然116人。