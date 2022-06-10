根據路透社對經濟學家所做的最新調查，聯準會將在6月和7月會議各升息50個基點，而9月再度升息50個基點的機率正在升高。受訪經濟學家更普遍認為聯準會要到明年才可能停下升息步伐。

根據這份在6月6日至9日所進行的調查，所有85位受訪的經濟學家都預期繼5月升息50個基點後，下周三聯邦基金利率將再度調升50個基點，升至介於1.25%～1.50%。此外，受訪經濟學家大多預期聯準會7月將再度升息50個基點。

雖然超過三分之二的受訪者預期9月將升息25個基點，但超過四分之一受訪者預期聯準會將再度升息50個基點，這高於上個月的比例（約五分之一）。

Bank of America Securities全球經濟學家Ethan Harris表示，對聯準會而言，壞消息是通膨目前遠高於目標，以至於它別無選擇，只能採取激進的做法收緊政策。

至於另一個問題所取得的43份答覆，其中位數顯示9月升息50個基點的可能性為50%，而11月和12月升息50個基點的機率中位數分別為30%和25%。

另一個收到41份回覆的問題，有將近六成（24位）受訪者認為聯準會要到明年第一季或第二季才會暫停升息；有9位預期會在明年下半年或之後暫停升息，其餘8位預期聯準會將在今年某個時候停下升息步伐。

儘管如此，受訪者預期聯邦基金利率到年底時將突破預估的2.4%中性水準，並升至2.50%～2.75%，略低於市場預期的介於2.75%～3.00%。

經濟學家預估聯邦基金利率最終將在2023年第二季底達到3.00%～3.25%或更高，這個時間點比前一次調查所預測的提前3個月。

調查顯示經濟學家預估未來兩年美國經濟衰退的機率中位數為 40%，未來一年陷入衰退的機率中位數為25%。經濟學家預估2022年和2023年美國經濟將分別成長2.6%和2.0%，略低於上次調查時所做的預測。

經濟學家認為物價壓力仍將存在，預估今年美國消費者物價指數（CPI）漲幅平均為7.4%，且至少一直到2024年都將超出聯準會設定的2%目標。