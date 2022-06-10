美股隔夜大跌，市場等待周五稍晚美CPI數據。港股低開，盤中一度強勢翻紅。

周五香港恆生指數收跌62.87點或0.28%，為21806.18點。國企股(H股)升3.21點或0.04%，為7609.56點。

汽車股一馬當先，大漲3.2%。吉利汽車大漲5.5%，長城升9.1%，理想升5.5%，廣汽升3.8%。

比亞迪再大漲5.3%，報315.8港元，在港股市值即將突破歷史新高，主要是該公司此前公布五月銷量連三月突破十萬大關；另外本周也傳出接到特斯拉電動車電池大單，儘管特斯拉拒絕證實，但仍為比亞迪造好。

比亞迪電子作為比亞迪概念股，也大漲12%，報20.6港元。

阿里巴巴漲勢趨緩，升1.35%，報112.8港元。此前新聞傳出中國證監會正重新著手審理螞蟻金服在A股和H股上市事宜，讓阿里大漲了兩天，相關網路應用巨頭也跟著大漲。

然證監會在周四晚間否認表示，沒有這方面的評估工作；螞蟻也同時跟進否認。螞蟻此前的IPO申請工作，是隨著馬雲當時「消失數月」事件遭到擱置。

嗶哩嗶哩大跌5.7%，報219.8港元。該短視頻公司公布上季業績，營收年增30%，虧損卻進一步擴大。