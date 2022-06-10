台泰司法單位跨國合作，於泰國當地時間6月8日下午2時30分許，由泰國警方查獲第二級毒品安非他命200公斤，初估市價高達新台幣2億以上。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

跨國合作查緝毒品又有斬獲！橋頭地檢署接獲情資指出，有不法販毒集團欲自泰國運輸毒品出境，進入國內販售，立即組成專案小組偵辦，並與泰國警方等相關單位合作，於泰國當地時間6月8日下午2時30分許，由泰國警方查獲第二級毒品安非他命200公斤，初估市價高達新台幣2億以上。

台泰司法單位跨國合作，於泰國當地時間6月8日下午2時30分許，由泰國警方查獲第二級毒品安非他命200公斤，初估市價高達新台幣2億以上。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

台泰司法單位跨國合作，於泰國當地時間6月8日下午2時30分許，由泰國警方查獲第二級毒品安非他命200公斤，初估市價高達新台幣2億以上。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

橋頭地檢署表示，專案小組掌握情資，疑有東南亞不法販毒集團，以進口「摩艾石像」作為掩護，準備以海運貨櫃走私之方式，運輸毒品來台，伺機販售。

經刑事警察局駐泰國聯絡官會同泰國肅毒總局，於2022年6月8日14時30分（泰國時間），在泰國春武里府一間物流公司貨物儲存場，查獲夾藏於石像內的第二級毒品安非他命200公斤，並逮捕1名泰籍犯嫌，後續將由檢警專案小組，持續追緝其他成員。

檢方表示，這次成功攔阻毒品運入國內甚感欣慰，很感謝對泰國警方的協助，成功查獲毒品案件阻絕於境外，實有賴檢察官及警方密切的合作，以及泰國警方的協助，針對此類跨國運輸毒品案件，檢察官將持續進行國際合作，徹底阻絕毒品於境外。

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