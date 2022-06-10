美學是建商最重要的軟實力，雄崗長期支持在地藝術家，在豪宅案「雄崗信義美術館」2樓設立「雄崗美術館」，每2個月舉辦一次不同的藝術家個展，現在正舉辦「桃花源裡」，展出藝術家曾英棟55件創作，展期從即日起至6月30日，吸引不少民眾參觀。

雄崗建設董事長林清吉指出，雄崗重視永續經營，藉由與藝術展的結合，不但有利提升建案質感、品牌形象，也催化民眾的藝文素養，這次展出的「桃花源裡」，曾英棟透過使用愛與錢的符號，也是精神慾望與現實物質相對之合。曾英棟認為，錢是共通語言，愛是全人類精神，將這2種語彙融合在作品之中，散發燦爛的生命之光。

雄崗建設在高雄岡山區以透天起家，有「岡山王」之稱，之後以岡山為中心擴展推案區域，推出「薰衣巢」、「橋科水岸花園」、「雄崗花園美術館」和「雄崗信義美術館」等案。

林清吉指出，目前雄崗在岡山還有4~5塊土地庫存，看好岡山未來發展，加上樂購廣場5/26開始試營運，是北高雄首家結合影城的大型購物商場，結合各類流行時尚品牌，3C科技、兒童親子樂園及大型生活主題店，匯集商圈人潮，讓岡山愈來愈繁榮。

隨營建成本大漲，評估現階段銷售策略，位於岡山「薰衣巢」採成屋後銷售，2+1房總價938萬元起，在今年4月出現32.7萬元成交價，創岡山成屋房價新高，不過內含裝潢費86萬元，若以次高價格來看，也有28.4萬元的成交價。

不過受缺工影響，林清吉表示，岡山新案預計明年動工，採先建後售。林清吉說：「目前台積電在高雄僅有雛型，等明年台積電新廠完工，員工進駐預計還有一波漲幅。」(記者張雅雲/高雄報導)