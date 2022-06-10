今年準備國中教育會考期間，卻遇上本土疫情高峰，只能遠距教學上課，不過位於新竹偏鄉的內湖國中，在遠距教學下仍表現亮眼，考出歷年最佳成績，另外，光華國中學生陳雨默也因家人確診居隔，但仍發揮實力，考出5A的好成績。

國中教育會考成績10日開放查詢成績，新竹市考5A成績以上的學生人數有816人、5A10＋寫作滿級分的共有13人。其中，位於新竹市香山區的內湖國中，在疫情期間只能遠距教學，但學生們仍考出歷年最佳成績。

竹市內湖國中2位5A考生朱芮靚與吳皇緯說，疫情期間因為校長與老師每日透過視訊安排課程，並時時鼓勵大家全力備戰，成為重要動力，讓他們在疫情下努力準備會考。

另外，5A考生光華國中陳雨默，也因為考前家人確診，成為居隔者，必須到二備試場考試，但在導師協助安排下也一切順利應試，仍發揮平時累積的實力。

光華國中黃紹綜也考5A，他分享個人致勝秘訣是「不碰手機」，寒假後為全力拚會考，他與家人決定把手機交給導師保管到會考結束，他覺得沒用手機後，變得更積極、專心於課業。

教育處長賴榮光表示，今年因遇上疫情，考場、國中及市府全力以赴，讓試務均順利進行，因確診補考的76位學生也已補行考試，補考考生可於6月15日，上網查詢會考成績，若考生對成績有疑慮，也可在6月12、13日進行成績複查。

賴榮光說，學生在查詢成績後，可與學校老師討論志願選填，因應會考補行考試成績公布時程，多數入學管道將順延一週辦理，報名及報到作業也規畫彈性配套措施。