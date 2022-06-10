由於9日與統一獅的比賽因雨保留至13日，富邦悍將下周將面臨單周6戰的挑戰，對投手調度是一大考驗。對於先發投手安排投手教練林正豐已有想法，「若本週賽事順利進行，周一預計由楊彬先發，陳仕朋也會負責一場。」

江少慶染疫後相隔34天在一軍出賽，但投到3局上1出局時新莊球場雨勢突然加大，最後確定比賽保留、改到13日原地進行補賽。昨天賽後總教練丘昌榮談到投手安排，要看江少慶隔天恢復狀況再作安排，另外不排除周一先發的投手「投一休五」。

今天賽前林正豐表示，江少慶今天就是投完球的正常疲勞，沒有其他特別異樣。是否讓他禮拜一續投？丘總搖搖頭說：「原則上不會讓他禮拜一再投。」

林正豐補充說：「禮拜一補賽能多1人可用，傾向會讓楊彬來投。」禮拜二休兵1天後，富邦就要面臨5連戰的挑戰，先發投手也大致底定，周三郭俊麟、周四江少慶、周五羅力，「陳仕朋也會負責一場，投禮拜六或日其中一場，另一場就交給范米特。」

雖然對下周先發輪值也有初步安排，但林正豐強調，這都是以今天跟禮拜天的比賽有進行為前提，如果比賽沒打會再做投手的調整，「其實版本跟人選滿多的，除了跟教練團討論也會跟選手溝通過，如果選手有強烈欲望或自己的想法，也會尊重他。」

若扣除掉今天，富邦從12日起將面臨十分密集的賽程，18天要打15場比賽，對投手戰力是一大考驗，林正豐說：「雖然對投手戰力比較吃緊，但遇到這樣的賽程安排就盡量去面對，找出最好的方式為球隊做貢獻，只要跟選手溝通好後就全力執行。」