守護台灣教育平台公布私立大學快篩結果，各校辦學成效以不良到良好程度，給予紅、橙、黃、藍、綠燈號。(私校工會提供／李侑珊台北傳真)

近來不斷傳出私校退場的消息，私校工會理事長尤榮輝今(10)日率領學者專家與學生代表召開記者會，以「大專校院校務資訊公開平台」數據公布私立大專校院快篩結果，不少老牌私大皆上榜，因此向教育部喊話，儘速公布專案輔導學校名單，且公開大專資訊時，更必須做到立即與透明。

尤榮輝表示，本次調查是依照「大專校院校務資訊公開平台」的各校的學生人數與註冊率、生師比、財務安全等項目來進行盤整，而這些數據關乎教學品質，因此以「快篩試劑」的燈號方式來呈現，有助於學生、家長避開招生條件不佳的學校。

尤榮輝也說，教育部公開的大專校院資訊並不即時，透明度也不足，不僅無法滿足考生及家長選校需求，更不足以讓社會有效監督私校，因此呼籲教育部，除了要求各校務必確實上網公開校務及財務資訊，其中包括校務會議記錄、學校章則及財務報表等，也要做到懲處隱匿資訊的學校。

守護台灣教育平台祕書長、輔大社會系教授戴伯芬提到，由於〈私校退場條例〉沒有要求要公布預警學校名單，再加上教育部擬於8月公開專輔學校名單，眼看考生選填大學校系志願在即，對於下年度即將入學的新生，能否讀到畢業都已呈現高度風險，因此決定參與本次調查，共同揭露當前私校真實辦學狀況。

教育部回應，另為使大專校院校務資訊持續公開透明，減輕學校與師生及外界資訊不對等之現象，已建置「大專校院校務資訊公開平台」，促進社會各界瞭解並共同關心各大專校院運作，以使高等教育精進發展。

教育部也說明，已將「學校落實校務及財務資訊公開化」列入私校獎補助之行政運作指標，規定學校須於網頁更新「校務及財務公開資訊」至前一學年度，審核完竣後據以核配獎勵款。

至於專案輔導學校部分，教育部強調，依〈退場條例〉第4條規定，主管機關應組成退場審議會，審議專輔學校之認定及免除等事項。教育部部已於6月6日預告〈教育部私立高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法〉草案，將於完備子法相關程序後，預計8月可召開退場審議會。

教育部說，退場條例通過前已列為專案輔導之學校，如經審議會審議認定仍為專案輔導學校，將依規定對外公告名單。未來審議會將定期公告專案輔導學校名單，以供外界參考。