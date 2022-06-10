新北市中和區亞太電信南勢角門市呂姓店長，在門市向陳姓客戶收取身分證、健保卡等證件，並偷印副本，2020、2021年間以對方名義申辦3支手機門號，直至陳男收到電信催繳帳單，才發現身分遭盜用，新北地檢署今依偽造文書罪起訴呂男。

檢警追查發現，呂男已不是第一次盜用他人身分辦理電信門號，他在2012、2013年間也有相關前案紀錄，其任職亞太電信、台灣大哥大時，陳男就曾經向他申辦過門號，未料呂男卻偷用對方名義填寫「Gt無限卡行動電話服務申請書」，申辦3支手機門號，並偽造陳男簽名，且呂男3支手機門號帳單地址都填寫自己的住家地址，避免遭陳男發現。

呂男到案後雖承認有擔任過3支門號的承辦人，但否認有偽造文書，辯稱是陳男持雙證件找他辦理，且辯稱雙證件影本模糊是因為公司歸檔程序導致，對於門號帳單地址為何會寄到他住家、其中一支門號電子信箱是他本人帳號，呂男則謊稱不知情，並稱從未過問陳男原因。

不過，檢方並未採信其說詞，依偽造文書罪將其起訴。