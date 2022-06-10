單親媽媽的辛酸，網友不買單！1名單親母親稱交了男友後，因為經濟壓力大，她要求男友每個月給2萬家用，近日談及結婚，更要求婚後房子要加入她的名字，遭到男方親友拒絕，她無奈喊「為什麼現在的人都對單親媽媽這麼不友善？」其他網友則怒嗆她太過分，「老鼠屎！妳毀了其他的單親媽媽」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她是名單親媽媽，日前交了男友後，因為經濟負擔重，她要求男友每個月給2萬家用費，還要負擔女兒的一半幼稚園費用，如今2人論及婚嫁，她再要求房子需寫上她為共同持有人，卻遭男方親友堅決反對，讓她相當不解。

單親母親稱交了男友後，要求男友每個月給2萬，更要求婚後房子要加入她的名字，遭到男方親友拒絕，她無奈喊「現在的人對單親媽媽這麼不友善？」（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說「我只要求一個保障、一個心安，他姐姐、媽媽也是女人，難道就不能理解我的不安？」他說獨自養孩子相當辛苦，卻得不到支持，還怒批男友軟弱，因男友稱希望她先租屋、暫緩買房，她無奈喊「只因我是單親媽媽，社會最看不起最底層的那種？愛不是就要義無反顧的付出一切？但他卻選擇犧牲我，他的愛對我來說太廉價了」。

網友看到原PO的文章後相當憤怒，認為原PO要求相當過分，留言稱「老鼠屎！妳毀了其他的單親媽媽」、「單親媽又怎樣，那個孩子又不是男方那的責任，現任願意幫忙負擔部份就不錯了，現在還得寸進尺的要求」、「單親不是罪，最大的問題是你不該想著靠別人吧」、「這種心態很要不得」、「我也是單親媽媽，但我還真不懂自己辛苦養大女兒關男友家人什麼屁事？」