國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄6日新增9845例本土確診個案，高市府近日接獲中市府通報，FLOWFLEX富樂牌快篩試劑疑似品管線（C）異常，高市府發現共有10萬劑同批號試劑，雖然目前未接獲民眾反應異常，但為了保險起見，市府緊急公布相關批號資訊，回收問題快篩。

高市府衛生局表示，接獲台中通報FLOWFLEX富樂牌快篩試劑有品管線異常的問題，試劑取樣後滴入取樣點卻沒有浮現品管線，由於高雄也有購入同廠牌快篩試劑，緊急清點後，發現共有10萬劑同批號庫存，且有些已經發放給民眾。

衛生局指出，雖然高雄目前沒有接獲民眾反映試劑異常的案例，但為了慎重起見，只要是5月25日到6月9日間曾領取高市府防疫團隊發放的FLOWFLEX富樂牌快篩試劑、批號為COV2025056且盒裝生產日為2022年2月7日，到期日為2024年2月6日的民眾，無論是已使用或未使用過的快篩試劑，民眾都可以到38區關懷包得來速或衛生所更換新的快篩試劑。