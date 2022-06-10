通膨嚴峻，今年高舉升息大旗，市場擔憂利息上升恐使房租順勢上漲。一名租屋近5年的男網友透露，房東阿姨突然獅子大開口，一次漲5000元房租，理由是要跟漲周邊行情，才不會虧太多。但據他所知，阿姨房貸繳清多年，房租可謂零成本收入，是能虧什麼？許多網友看了5個字點破房東心態，「少賺就是虧」。

這名男網友在社群平台「Dcard」發文，這間房子他已經租約5年，房東阿姨待他如乾兒子一樣，旅遊會為他準備伴手禮，逢年過節也不會忘記他，但隨著合約即將到期，阿姨打算從原租金9000元，漲到1萬4千元，原因是「附近行情漲幅太大，沒跟著漲她會虧『很多』」。

他表示，之前跟阿姨聊天得知，對方在台中七期有房，也搬去與兒子新家同住有段時間，這間屋齡近30年的舊大樓是阿姨的起家厝，房貸也已經繳清，收租多年早已回本，可說是零成本的被動收入。有鑑於此，他疑惑是否還有其他成本需要付出，倘若沒有，沒跟漲能虧到什麼？

文章曝光，引起廣泛討論，「一次漲5000真的有夠狠」、「一口氣加5000未免太狠」、「漲5000，都可以去租更好的了吧」、「九千一次漲五千瘋了吧」、「一個願打一個願挨，資本市場」。

另外有網友點破房東背後心思，「房東就是不租你了...你好像搞錯意思了」、「她就是故意一次漲5000讓你殺價，你直接說太貴了那你會搬走」、「少賺就是虧」、「感覺也有點像是不想租你了，故意調很高讓你不續租」、「孩子，少賺就是虧阿」。