澳門賭王何鴻燊生前有4位妻子，在他17名兒女中，最常被提及的不外乎「賭王最美千金」三房二女兒何超蓮和四房兒子何猷君，但賭王最小女兒何超欣人美又是學霸，連他本人也曾親口認證「美到不得了」；而何超欣向來低調，打扮也都清純簡約，近日陪閨密袁九兒慶生，罕見穿上性感禮服，令人眼睛為之一亮。

22歲何超欣是賭王最小的女兒，一直是集萬千寵愛於一身，賭王生前受訪時提到女兒們都是讚不絕口，但特別指出，「阿三（三房）各個女兒都漂亮，阿四（四房）小女兒美到不得了」；何超欣從小到大就是美人胚，深邃雙眼皮和高挺俏鼻，素顏也很有氣質，近年也開始使用社群平台，不時能看到她更新近況。

何超欣（左圖左、右圖右）近日陪閨密袁九兒慶生，罕見穿上性感禮服，令人眼睛為之一亮。(圖/ 摘自何超欣IG)

日前何超欣在IG分享多張和閨密袁九兒的合照，她專程到南京出席袁九兒的生日派對，還罕見穿了一套黑色小露背禮服，展現出白皙纖細的四肢和曼妙曲線，有別於平時清純小公主模樣，讓人有種「吾家有女初長成」的感覺。

何超欣不只陪袁九兒奢華慶生，兩人還換上輕便休閒服，一起到南京街邊品嚐小吃，也讓許多網友驚訝，原來2千金不一定只能吃昂貴餐廳，還會跟普通人一樣吃便宜路邊攤。據悉，袁九兒是前南京首富三胞集團董事長袁亞非的女兒，但袁家先前爆出經濟危機，還把價值上億元的私人飛機賣掉抵債，近年已鮮少公開露面。