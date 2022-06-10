興櫃連鎖餐飲公司乾杯（1269）5月自結合併營收2.05億元，較去年同期2.01億元成長2.04％，累計1月至5月自結合併營收13,36億元，較去年同期12.59億元，年增6.06％。去年同期全台三級防疫警戒禁內用，比較基數較低，加上展店效益挹注，年增轉正成長。

展望後市，上海漸進解封，中國大陸事業陸續恢復營運，加上深圳餐飲市場持續回穩，營收有望逐步回溫；台灣事業持續拓展版圖，頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」將於6月首度插旗嘉義，進軍結合商務、休閒、娛樂購物的「嘉義耐斯王子大飯店」為集團營運增添新兵；同時掌握夏日商機，旗下品牌「和牛47」、「黑毛屋本家」等陸續推出夏季新菜，吸引民眾嘗鮮，並持續提供電商及餐廳外賣服務，讓消費者擁有多元安心的用餐選擇爭取營收，盼疫情緩和營運表現回復正常軌道。

5月兩岸仍受疫情影響，台灣朝向與病毒共存、本土確診數攀高，民眾自主防疫意識升高，大幅減少外出用餐，使來客數減少五成，加劇影響營收表現；中國大陸事業受到上海封城、北京宣布暫停內用影響，不過深圳地區店鋪營收持續回溫，相較上月成長37％，帶動中國大陸事業5月營收月增10％，減緩營收衝擊，整體營收相較4月月減8.93％。

5月雖逢母親節餐飲大檔，但因疫情影響，民眾多採取外帶外送或透過電商管道採購生鮮食品居家用餐，旗下全品牌均提供外送服務與外帶優惠爭取業績，帶動外賣營收較上月提升六成；自有生鮮電商「乾杯超市」祭出史上最低折扣「和牛大份量」促銷活動，推出四款黑毛屋本家「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」最低42折，不到一周即熱銷近兩百組，帶動業績相較上月成長近二成，為集團支撐營收、減緩衝擊。