上海解封加速復產腳步，持續拉動亞洲週邊國家原物料運輸需求，最新一周上海出口貨櫃運價指數SCFI連四周小漲，本周小漲0.6％至4,233.31點，其中遠東到新加坡航點上漲1.34％，至於遠東到歐洲下跌0.2％、美國航線運價仍小跌0.1％。

航商表示，在大陸出口遞延效應下，且時序進入海運傳統旺季，市場需求可望回復穩定，有助於支撐市場運價維持高檔；貨代業者解讀，大陸缺料、缺工，供應鏈回復還需要時間，估計7月貨量會出現較明顯的成長。

據最新SCFI報價，遠東到新加坡每20呎櫃運價1,058美元，較前週上漲14美元，漲幅1.34％；遠東到美西航線每40呎櫃為7,630美元，下跌80美元、周跌0.1％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,098美元，下跌133美元、周跌0.1％。

遠東到歐洲運價每20呎櫃5,843美元，下跌12美元、周跌0.2％；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,557美元，下跌13美元、周跌0.19％。