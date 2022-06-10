嘉義市長黃敏惠頒發市長獎給大業國中畢業生蘇芷圓（右三）。（廖素慧攝）

嘉義市10日舉行110學年度國民中小學應屆畢業生市長獎暨議長獎頒獎典禮，市長獎有203人、議長獎有197人，其中，北園國小多重障礙生林祺叡獲得市長獎，因應防疫頒獎典禮同步線上直播，讓家長遠距觀禮。

北園國小校長吳長頴表示，林祺叡是腦麻多重障礙學生，嚮往跟爸爸一樣當消防員救助生命，雖然行動不便，透過融合課程學跳舞、畫畫，手已能旋轉，進步明顯，他曾2度榮獲全國心智障礙者才藝大賽南區初賽表演藝術類團體舞蹈兒童組第2名、教育部「2020總統教育奮發向上獎」得主、110學年度嘉義市模範生。

吳長頴說，林媽媽安排林祺叡畢業後要到彰化和美實驗學校住宿求學，林祺叡也樂意學習獨立生活念書，他奮發向上的精神及行動力很令人感動佩服。

會考榜首的大業國中蘇芷圓也獲頒市長獎，她沒有補習，按部就班上課、複習，課餘幫忙新住民媽媽到菜市場擺攤，喜歡閱讀，平均1周讀2至4本小說，尤其愛看金庸武俠小說，享受破解難題的成就感，因而想念嘉女數資班。

市長黃敏惠表示，市長獎與議長獎是對孩子們高度的肯定，去年因為疫情三級警戒而停辦，今年排除萬難舉行頒獎典禮，就是要鼓勵及祝福孩子們不斷突破自我、堅持，勇敢追求夢想。

黃敏惠表示，今年分別送國小、國中獲獎學生《看故事，學寫作2─技巧篇》、《郭婞淳─舉重若輕的婞念》這兩本書，希望能幫助孩子學習表達思辨、把壓力轉換為動力的方法。