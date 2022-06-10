農委會為培育農業優秀人才，於110學年度持續與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」，提供優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最高每學年可領取到3萬元，鼓勵即將就讀高中的學生於6月下旬選填志願時，可選擇相關學校與科別就讀，未來成為優秀的農業一分子。

農委會表示，106學年度起推動獎勵高中生從農方案，初期由農場經營科開始辦理，已逐年增加農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科及海洋漁業相關科別等，已有14個科別的學生納入輔導對象；截至2020年已有1072名學生完成農業職涯探索（最高2萬），並累計720家農場或農業經營場域，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

農委會說，本方案鼓勵學生於寒暑假或週末進行農業職涯探索，提升從農即戰力，凡符合資格條件之學生，完成20天以上的職涯探索，由該會提供每學期農業職涯探索獎勵金1萬元、成績達前50％的優秀學生每學期額外提供獎學金5千元，最高每學年可領取到3萬元。

農委會補充說明，為鼓勵優秀人才投入農業，將持續營造從農好環境，而參加獎勵高中生從農方案的學生，除可領取職涯探索獎勵金或獎學金外，未來在申請農業公費專班時，也有加分提高錄取機會，並且農業相關科系學生，能順利串接該會相關青年農民輔導措施；期盼對農業有興趣的國中畢業生，選填高中入學志願時，優先選擇參與方案的35所高中相關農業科別就讀，成為農業生力軍。