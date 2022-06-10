財政部10日公布5月稅收統計指出，我國5月總稅收為2,939億元、年增0.2％，呈微幅成長態勢，為5月營業稅與綜所稅分別增加160億元、46億元為主，惟5月證交稅年減150億元、貨物稅衰退41億元等因素交互影響。

不過，今年1～5月總稅收規模為9,118億元，創下歷年同期新猷，年增率為2.1％。成長關鍵以綜所稅增加226億元、營業稅增加204億元、營所稅增加200億元領軍，主要是上市櫃企業去年獲利創新高、員工獎金增加，進而挹注綜所稅與營所稅款，還有進口品增加與消費升溫助攻營業稅收。

展望全年稅收，隨近期地緣政治、疫情因素，財政部從年初的「樂觀」轉為年中的「保守看待」，但下半年有望回歸「樂觀」態勢。

按金管會統計，上市櫃公司2021年營收、獲利皆創歷年最佳，全年合併營收高達40.91兆元、獲利4.29兆元皆寫下新猷，財政部原本樂觀看待報稅季進帳的營所稅收、綜所稅收，如今因戰役與疫情轉趨保守。

財政部表示，近期俄烏戰爭持續延燒，首當其衝的就是部分原物料輸出受阻，像是烏克蘭車用線束大廠因戰事停擺，導致車市供應斷鏈，歐系車廠已表態下半年車市供應急凍，我國初步預估將影響營業稅、貨物稅等產銷類稅收。

另本土疫情有趨緩現象，財政部認為，下半年消費有機會看到升溫情況，進而挹注營業稅、貨物稅、娛樂稅等。