企業主願意加薪也沒用，薪資漲幅都被通膨吃掉了！主計總處今公布最新統計，1至4月全體受僱員工平均總薪資為4萬4255元，較上年同期增加2.72％，但近來通膨壓力大，若將物價因素考量後，實質經常性薪資反年減0.23％，呈現倒退嚕。

基本工資調漲、公教人員調薪，已帶動民間企業加薪；主計處國勢普查處副處長陳惠欣表示，全體受僱員工經常性薪資已連續7個月年增率超過2％，尤其今年1月至4月，每月的年增幅都在2.6％以上水準；不過，通膨壓力大、CPI已連續2個月(3、4月，不考慮5月CPI)突破3％，考量通膨壓力後，1至4月實質經常性薪資呈年減0.23％，為負成長的現象。

本土疫情4月開始急速升溫，4月統計受僱員工薪資時，確診數已來到1萬人，陳惠欣表示，往年4月受僱人數都會比3月增加，但今年受到疫情影響，4月受僱人數較3月減少4000人，其中，批發零售業、住宿餐飲業，受僱人數分別月減4000人、1000人，經常性薪資也同步呈現減少，分別月減0.37％與1.18％，是受疫情影響最大的內需產業。