圓山大飯店為慶祝70周年慶，70年來史無前例地推出超殺的「圓山慶70 用餐送住房專案」，民眾在週日至週四的平日，雙人以4356元享用松鶴餐廳晚餐與翌日早餐，即贈價值1萬3200元的高級客房雙人住宿1晚，等於首度祭出用餐送住房優惠，6月13日起至7月14日限時限量推出。

圓山大飯店表示，「圓山慶70 用餐送住房專案」是圓山70年來從第一次推出用餐送住房的空前優惠專案，感謝賓客對圓山大飯店的熱愛與支持。賓客只要在住房當天消費4356元享用松鶴餐廳晚餐與翌日早餐，當日住房由圓山買單；若想在週五至週六的假日入住，加價800元一樣適用該專案。

圓山大飯店的松鶴餐廳匯集中、西、日式美食佳餚讓賓客暢快吃。（圓山大飯店提供）

圓山大飯店進一步指出，賓客不僅可以享受中、西、日式精選的美食佳餚，還能入住高級客房1晚，全台北市最大無敵景觀陽台的五星級客房，近距離觀賞大佳河濱公園美不勝收的風景。專案賓客還能成為圓山聯誼會1日榮譽會員，享受奧林匹克規格的戶外泳池、寧靜舒適的室內健身房外，也能到佔地133公頃的圓山風景區，在區內步道踏青運動，這也是臺北市民登山健身的熱門景點，飽覽「圓山十美」的風景區特色景點。