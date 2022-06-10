熊市五大悲傷過程

近期專家不斷警告，極度通膨帶來巨大壓力，美國經濟將面臨衰退風險，加上聯準會主席鮑爾鷹派立場，美股周四（9日）大跌638點，科技股重挫近3%。分析師認為，空頭熊市還沒有結束，仍有漫長的路要走；一般來說「熊市心理」有悲傷五大階段，目前來到第二階段，氣憤股價回檔不公平，抱怨為何只有我賠錢；如果投資人真正投降，對市場死心、漠不關心，才是走到第五階段。

鮑爾重申打擊通膨的決心，並暗示為了讓物價回穩，6月與7月兩次會議將各升息2碼，但也提到這可能導致失業率上揚。

在關鍵通膨數據公布前，美債殖利率周四（9 日）續升，美股四大指數又遭空頭狙殺。道瓊指數下跌 638點（或 1.94%），收在32272點；那斯達克指數下跌 332點（或 2.75%），收在11754點；標普 500 指數下跌 97點（或 2.38%），收在 4017點；費城半導體指數下跌 81點（或 2.69%），收在2937點。

華爾街不少專家認為，隨著聯準會（Fed）持續升息，美股熊市還有一段路要走。那指和羅素2000指數前一波摔落空頭熊市（通常指數從高點下跌20%或更多），但許多投資人只關心何時是抄底買點，而不擔心股價可能會崩跌的更慘。

美國財經網站MarketWatch股市專欄作家Mark Hulbert表示，這種抄底的撿便宜行為，令人聯想到熊市不斷探底的「希望斜坡」，而不是牛市上漲的「憂慮之牆」。美股一旦出現跌深後的暴漲，也只是熊市反彈，而不是新一波牛市開始。

Hulbert指出，熊市心理學的發展過程，類似心理學家所說的悲傷五階段，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受。

一、否認：這個初步階段，市場普遍認為，股市下跌就是買入時機。投資人此時相當樂觀，因為股市回檔提供低接進場機會，但這種想法只適用在多頭牛市。

二、憤怒：隨著市場下跌力道加劇，否認的念頭撐不下去，投資人情緒終於轉為憤怒，對於股價持續下跌氣憤難平，如同遭受侮辱，就好像市場在乎你或我是否賠錢一樣。

三、討價還價：在這個階段，投資人將注意力轉向他們在投資組合受創下，能否維持他們的生活方式；退休人士重新調整理財規畫。投資人只好放棄購買豪華新車或到

歐洲度假，只要財務預算不要砍到見骨就好。

四、沮喪：股市崩跌持續，投資人意識到刪減財務預算仍不夠，接下來生活方式必須進行重大改變，如接近退休者要延後退休計畫，已退休者再重新返回職場。

五、接受：在這最後階段，投資人完全向熊市投降，甚至不敢想空頭市場何時會結束。他們將任何股市走強跡象都視為死貓跳，認為是誘騙散戶進場，並在下一輪下跌時，讓韭菜套得更深賠更多錢。

現在美股走到五大階段的哪個位置呢？Hulbert觀察，目前只來到第二階段，投資人氣憤股價回檔是不公平的，不滿自己賠錢，可見市場距離「投降」還很遠。他說，真正徹底投降的主要特徵是冷漠，對市場死心、漠不關心，但也強調，並非所有熊市下跌都會經歷五個階段，就像所有回檔修正也不一定都會變成空頭走勢。

Hulbert說，這個看法不是預言美股還有很多下跌的空間，而是指多頭要拿回發球權之前，必須要先看到真正的投降，否則，多頭論點只是證實市場跌勢才剛開始而已。