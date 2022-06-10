台北市長柯文哲今赴議會備詢，市議員陳政忠今指出，捷運南北環段6個土建標至今全數流標，南北環段追加300億預算，還是標不出去，認為柯文哲任內捷運成績根本「掛蛋」。對此柯文哲在台上默認，捷運局長張澤雄則表示，廠商胃納量都已經吃飽了，讓陳痛批，「你還有臉講嗎？」

陳政忠詢問柯文哲任內捷運建設有哪些成績？柯文哲回應，信義東延段、萬大線，南北環已核定但流標，東環段則應該可以做到行政院核定。

但陳政忠批評，柯文哲的捷運成績根本是「掛蛋」，跟捷運局很多同仁討論，到底有哪些進度，完全講不出來，「剛剛講的三個路段跟你有直接關係？」柯坦言，「我們是執行的」。

陳政忠認為，都是前市長郝龍斌規畫要做的，柯文哲任內能規畫的應該是南北環段，但真的有作為嗎？南北環段追加了300億預算，還是標不出去。

柯文哲回應，的確遇到大環境不利的問題，已經追加300億沒錯，但陳政忠質疑，同樣一個時間，其他如桃園、台中、高雄的鐵道工程全部如期發包出去，不要都牽拖烏俄戰爭、大環境影響，營建成本提升難道只有影響台北市？

陳表示，半夜想到柯文哲的捷運建設，都會「起驚」(台語），柯文哲捷運建設掛蛋，是府內同仁都認同的。柯文哲嘆了一口氣，無奈表示「對啦，最近第三次重新上網招標，這次看效果怎麼樣」。

陳政忠批評，柯文哲任內工程都流標，南北還段只有1段開工，也就是與新北市長侯友宜一起開工的新北市機廠標，跟北市有何關係？

陳政忠也指，南北環段完全沒標出去，Y23站到Y25站的土建及水電工程，追加52.2％，全數流標，實在無語問蒼天，難道北市要把捷運擺爛？南北環目前6個土建工程乏人問津，捷運局初估，若繼續延宕，後續恐追加200到300億。

張澤雄指出，目前工程預算調增5成，已經接近市場價格，看起來廠商不來投標並不是價格的因素，可能市場胃納量問題，目前能夠做地下淺盾工程的廠商，「胃納量都已經吃飽了。」

陳政忠不滿反批，「什麼叫胃納量吃飽了？就是你進度比別人慢，很丟臉，你還有臉講嗎？」計畫推動比別人慢半拍，既然符合市場價格，為何廠商不敢標？

陳政忠最後總結，首先柯文哲對工程不內行，無法事前督導，第三，捷運局比別人慢半拍，台灣有多少工人？有多少做潛盾工程廠商？能做多少量？這些應該事先都有計畫，都別人搶走，追加預算也沒用。

他說，市府除了拆標之外，要再將預算精細計算，並舉行招商說明會跟廠商做充分溝通，畢竟現在是買方市場不是賣方市場，現在要廣開說明會，甚至不惜一一去拜託。