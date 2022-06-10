陳庭妮笑說當時在山上被求婚時沒有想3天只想馬上下山。（八大提供）

施名帥表示已經在醞釀要和女友求婚。（八大提供）

陳庭妮、施名帥今出席主演的最新戲劇《愛情發生在3天後》記者會，劇中陳庭妮直球告白曖昧許久的劉冠廷，劉冠廷卻以一句「可以讓我想3天嗎？」彼此錯過。陳庭妮被問到被胡宇威爬山求婚時，也需要想3天嗎？她說當下很直覺的回答沒有思考：「想3天這件事情要看2人的生活狀態，我和我的伴侶在一起時間夠長，所以不用想3天，而且那時只想要馬上下山。」

施名帥和女友朱芷瑩感情穩定，女友在520當天PO出施名帥揪她去登記結婚的對話，只因為當天登記有送醬油，施名帥笑說：「那只是開玩笑，醬油還在釀，釀好了會跟大家講。」女友是不是在等他求婚？施名帥先是幽默用戲劇哏回應：「等3天會怎樣嗎？」他表示現有在準備，講出來壓力也很大，疫情又嚴重要邀朋友出席也不好意思：「如果睡醒轉過身就求婚，這很不浪漫吧？」

「想3天」這個話題陳庭妮說劇組的大家從戲裡吵到戲外，陳庭妮認為愛情還是需要思考才能走下去，但不能想太久，時機過就沒激情。施名帥則說戀愛的每一天都在思考關係的走向，不用思考的愛情比較像是激情：「但如果是我被等3天還是會滿不爽的。」

劇中陳庭妮、劉冠廷、施名帥是大學時期好友，與其他好友共組「9個太陽」，彼此互相喜歡、暗戀，關係錯綜複雜，陳庭妮認為每條支線的情感都很濃厚：「拍攝的過程中我只要看到小帥或冠廷的眼神，就知道每一場感情他們都是想要來真的，很濃烈，過程很有趣但很辛苦。」

因為戲中9人感情太好，不只拍戲時要玩遊戲，下戲時也吵不停，連導演馮凱都受不了忍不住說：「你們真的很瘋，沒看過那麼白癡的演員。」陳庭妮爆料導演馮凱拍戲時天天都被感動，到後來只要他一喊卡但沒有哭時，都會開始緊張是不是這顆鏡頭沒拍好，連施名帥也感覺到馮凱對他們又愛又恨：「他還說每天把導演弄哭很好玩是不是？」