台灣邁入超高齡社會，國發會聯手高市府推動5G智慧長照，由中華電信子公司中華系統整合於高雄榮民之家運用5G AIoT與AR擴增實境技術打造全台首座示範場域，歷經8個月試驗，10日宣布系統上線啟用並於現場展示各項應用服務，預期將大幅提升照護效率，未來將擴大推廣至全台共16處榮家據點，嘉惠更多需求長輩。

10日高雄榮家5G智慧長照系統啟用，高雄市副市長羅達生、退輔會主委馮世寬、中華電信董事長謝繼茂、中華系整董事長吳明德等貴賓均蒞臨參與，見證全台首座5G智慧長照示範場域啟用，透過系統提升照護人員工作效率，展現發展5G智慧長照的決心與實力。

高雄市副市長羅達生指出，高雄人口有273萬，65歲以上高齡、失能、無法自理長輩超過10萬人，居家、社區、住宿型長照機構達1011所，可服務約4萬5800多人，供需仍有落差，除了硬體建設要加緊建設，更重要的是醫療跟長照量能提升，智慧科技的導入與應用就非常關鍵。

羅達生表示，5G高雄榮家智慧長照研發包括緊急送醫、虛擬病房、智慧巡房、生理病徵掌握等多元應用，從診斷、醫療、照護到送醫預判等歷程都導入智慧化，他說，「未來市府將持續推動5G AIoT應用發展，從智慧醫療、長照到交通、教育、展演、港口與製造等，展開更多面向，打造高雄成為5G AIoT實證與應用之都。」

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為高雄5G AIoT國際大聯盟創始成員，除積極投入亞灣資通訊與5G網路建設外，也致力於將5G技術與垂直應用結合。

高雄市經發局長廖泰翔表示，5G高雄榮家智慧長照服務導入5G AIoT，結合AR智慧眼鏡打造出 示範場域，是5G AIoT擴散到民生應用最好的案例。他強調，未來5G AIoT與半導體將是高雄2大主軸產業，市府將加速發展5G智慧應用，並與中央合作招商、媒合在地商機，當企業最強力的後盾，推動更多創新應用落地亞灣、接軌國際。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)