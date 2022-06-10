財政部統計處公布，111年5月全國賦稅收入初步統計，5月實徵淨額2939億元，年增7億元或0.2%。累計1至5月實徵淨額9118億元，年增186億元或2.1%。累計1至5月實徵淨額占累計分配預算數107.6%，占全年預算數33.5%。財政部統計處副處長陳玉豐表示，單月營業稅、房屋稅創新高，前5月關稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、總稅收同創歷史同期新高。綜所稅、營收稅等大稅收像去年一樣，目前還沒申報完成，六月、下半年稅收展望目前尚未預估。

主要稅目別變動，5月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅增加160億元、綜合所得稅增加46億元、營利事業所得稅增加16億元較多，而證券交易稅減少150億元、貨物稅減少41億元。累計1至5月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加226億元、營業稅增加204億元、營利事業所得稅增加200億元較多，惟證券交易稅減少299億元、貨物稅減少150億元。

各稅目變動情形，營利事業所得稅5月實徵淨額232億元，年增16億元或7.2%，主因結算申報自繳稅額增加，累計1至5月實徵淨額393億元，年增200億元或1倍，除前項因素外，尚因延分期案件繳納稅額增加，以及去年有大額退稅所致。

綜合所得稅5月實徵淨額339億元，年增46億元或15.5%，累計1至5月實徵淨額1692億元，年增226億元或15.4%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，以及房地合一課徵所得稅增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)5月實徵淨額1015億元，年增160億元或18.7%，累計1至5月實徵淨額2658億元，年增204億元或8.3%，主因進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅5月實徵淨額128億元，年減41億元或24.4%，其中油氣類減少21億元或29.1%，主因基於穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致，車輛類減少21億元或26.4%，主因新車銷售下滑及車輛汰舊換新核退稅額增加。累計1至5月實徵淨額611億元，年減150億元或19.7%，其中油氣類減少97億元或26%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，車輛類減少46億元或14.8%，主因進口車稅額減少。

證券交易稅5月及累計1至5月上市櫃股票平均每日成交值為2843億元、3373億元(上年同期為5781億元、4651億元)，全月證交稅實徵淨額144億元，年減150億元或51.2%，創下102年3月以來的9年最大降幅，累計1至5月實徵淨額799億元，年減299億元或27.2%。證交稅連5黑，但前5月仍歷年同期次高，僅比去年低的狀況。目前通膨、升息、戰爭、兩岸疫情、供應鏈等因素仍在，台股震盪還在，估會影響證交稅，但今年GDP還是有超過3%，加上第三季傳統旺季可期，正負因素影響目前還需要再觀察。