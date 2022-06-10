聊天是社交上非常重要的技能，若善於溝通，不只能遇到知己，還可以抓住貴人，對於職場有一大幫助，但有些人天生不會聊天，甚至經常把氣氛搞僵。命理專家小孟老師近日在臉書粉專分析，最不會聊天的前5名星座，雖然他們個性不孤僻，有些甚至還很活潑，但卻是天生的冷場高手，總是讓人難以接話。

第5名、獅子座

大多數的獅子座個性友善，而且熱於助人，還是派對上的氣氛製造機，但獅子座也有兩種極端類型，一是過於自以為是的，另一種則是太過自卑，自大型的獅子座容易過於驕傲，聊天時喜歡展現自己的優越處，無論聊什麼都要贏，讓人很難繼續聊下去。

另一種自卑型的獅子座，則是喜歡用開玩笑的方式揶揄別人，從中獲取優越感，讓他們在聚會中顯得較厲害，而且他們還會挑個性好的人欺負，對方通常都不會與他們爭論，使獅子座呈現出建立痛苦在他人身上的局面，導致別人不願與他們聊天，而獅子座為了證明自己好聊，會繼續開無聊的玩笑，變成一種惡性循環。

第4名、牡羊座

牡羊座個性熱情，面對他人時總是能侃侃而談，但並不代表他們是「優秀的聊天者」，牡羊座雖然喜歡聊天互動，但有時太過專注於表達自己的感受，若遇到持相反意見的人，他們甚至難以圓融的給予回應，直接表達不認同，還可能露出一臉不屑的表情，除非碰到星盤中善於聊天的風象星座，彼此的聊天氛圍才不至於太糟。

牡羊座的個性率真又直接，但在職場上容易吃虧，他們可能會不小心惹到小人，卻毫不自知，此外，他們若遇到委屈的事情，就會想一股腦兒發洩出來，尤其是對自己最親近的人，建議牡羊座在宣洩情緒時，要觀察一下周遭狀況，才能維持良好人際關係。

第3名、水瓶座

水瓶座熱愛聊天，但個性卻相當固執，而且展現於他們對事情的看法與體驗，其他人通常都很難說服他們，只要他們認定了就不會改變，而且水瓶座心中有許多地雷，別人若是誤觸，他們就會瞬間爆炸，抓狂的情緒讓身旁朋友傻眼。

而另一種邏輯型的水瓶座，邏輯特別且觀察力強，交友廣闊、見多識廣，常常會發現其他人在思考上的盲點，為了讓對方能盡快察覺，會熱心的開導並給予意見，因此在聊天過程中容易說太多，有時說法太尖銳，還可能讓人難以接受，因而產生讓人無言接話的局面。

第2名、金牛座

金牛座性格溫和敦厚，雖然不是人群中最幽默的，但卻是最善於傾聽，不過容易陷入認真思考，導致旁人就算只是開玩笑，他們也會當真，甚至將眾人瞎鬧的言論信以為真，這也是他們的優點也是缺點，有時一不小心就會把氣氛搞僵。

金牛座若在一個需快速思辨的聚會上，由於他們思考方式較不活躍，很容易句點別人，或是當眾人已聊到下一個話題時，他們才接住上一段的重點，不小心又把話題拉回去，若到新的聚會場合，金牛座屬於慢熟類型，與他人聊天時會不好意思表達，甚至選擇直接沉默，導致其他人很尷尬，最終不知道該聊什麼才好。

第1名、處女座

處女座敏感又心思細膩，思考快速有邏輯，天生就是有辦法注意到不太對勁的事，由於個性非常敏銳，只要別人的一句話，就會想出很多假設，容易因此產生情緒，甚至出現攻擊反應，通常會要求把事情攤開來講，將雙方邏輯梳理清楚再來論述，容易讓人感到不適。

對方有時只是無心的一句話，常會被處女座想像成其他意思，不禁讓人覺得，「天啊！你們的毛會不會太多！」，不過在工作聚會上，他們善於偽裝自己，因此通常不會發現他們的龜毛個性，若處女座是上司，唯有在與下屬溝通時，他們才會展現出真實樣貌，在親友與愛人面前，也會表現出最敏感又尖銳的一面，讓人摸不清楚處女座的真實想法，成為聊天時的阻礙。