苗栗縣長徐耀昌10日主持竹南鎮惠揚關懷據點銀髮健身俱樂部啟用儀式，與長輩們一同健身運動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌10日主持竹南鎮惠揚關懷據點銀髮健身俱樂部啟用儀式，並實地體驗健身器材。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興與鎮代會主席何秀綿一同體驗健身器材。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌接受反應訓練。（謝明俊攝）

竹南鎮代會主席何秀綿體驗飛輪。（謝明俊攝）

衛福部國健署推動銀髮族健身俱樂部，去年首度在頭份市珊湖活動中心成立苗栗縣首座銀髮健身俱樂部，廣受長輩歡迎，今年國健署一口氣核定苗栗縣設立4座銀髮健身俱樂部，包括竹南鎮、頭份市、銅鑼鄉及西湖鄉等4個鄉鎮市，苗栗縣長徐耀昌10日主持竹南鎮惠揚銀髮健身俱樂部，希望擴大服務長輩健身延壽。

國健署為了強化長輩延緩老化機能，在苗栗縣各關懷據點的基礎上，補助設置適合長輩的健身器材，提供長輩加值免費健身服務，去年間，首先在頭份市珊湖里活動中心試辦設置健身器材，結果廣受長輩們歡迎。

苗栗縣長徐耀昌指示社會處長楊文志，加強向國健署爭取補助擴大設置銀髮健身俱樂部，結果獲得國健署一口氣同意補助4百萬元，增設4座健身俱樂部，包括竹南鎮惠揚關懷協會社區關懷據點、銅鑼鄉竹森社區發展協會主區關懷據點、頭份市衛生所、以及西湖鄉立體育館等。

苗栗縣長徐耀昌10日上午主持竹南鎮惠揚關懷據點及長照加值型服務啟用儀式，目前關懷據點平日照護20餘名長輩，健身設備室比鄰而設，長輩有需要使用都是隨時登記使用，非常方便。

徐耀昌表示，目前苗栗縣全縣共設立了190個關懷據點，未來將朝200個大關邁進，志工多達3500人，提供13500名長輩們貼心照護，現今再加上中央補助加值型服務的健身俱樂部，更讓長輩享用更進階的身心健康照護服務。

目前俱樂部將以65歲以上健康、亞健康及衰弱長者為主要服務對象，每周開放2個時段，每周1及周4上午9點至11點，每次2個小時，透過專業人員提專業運動指導服務，鼓勵長輩多加利用強身健體，延緩老化。