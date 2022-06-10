竹塘國中楊欣蓓滿級分。（竹塘國中提供／吳敏菁彰化傳真）

國中會考出爐，彰化縣考生1萬558人，今年共5位全壘打，分別是陽明國中1位、永靖國中1位、竹塘國中1位及精誠高中2位，都拿下45級分、作文6級分。縣府教育處表示，10日已開放網路查詢，考生若對成績有疑義，可於6月12日至6月13日至國立員林高中申請複查。

來自偏鄉竹塘國中楊欣蓓拿下滿級分，特別分享學習經驗，他說課後補習僅補數學一科，遇到不懂地方，主動向師長或上網尋求資源協助，用自己的話及記憶，做成筆記，幫助自己理解。

信義國中小陳尚儀則實現國一「時空膠囊」願望，自創「勞逸結合」心法，力爭上游逆轉勝，拚上第一志願。她說，國小成績屬於中後段，但在升國三暑假，回想起國一新生曾寫給三年後的自己一封信，信中提到「很喜歡彰女這所學校，也向家人承諾要考上彰女！」為實現自己承諾，分配好時間再透過適度的休閒，這次會考拿下5A4＋的39級分好成績。

埔鹽國中劉茲玉、謝佳瑜、王惠楨三位同學均來自經濟弱勢家庭，但卻都能憑藉自身的努力及學校老師的鼓勵與教導，國中三年來，多次爭取校內外獎學金，不論在學業還是品德方面均有好表現，都考出30分以上的好表現。

竹塘國中詹豐守，還出現拿了5個C，作文卻6級分，將畢業後第一天就去田裡工作，賺了1000元，把親身經驗寫進文章裡，他說，從農務工作知道有做才會有得，從小，大人就告訴我老天不會無故掉下餡餅，沒有白吃的午餐，「我羨慕別人伸手就有糖吃，但自己伸手只會被潑冷水」真誠的體驗、活潑的比喻，得到評分老師給了最高分。