中央警察大學今（10）日舉行111年博、碩士班及學士班應屆畢業生畢業典禮，因應疫情，採分流方式辦理，由校長陳檡文親自主持，內政部長徐國勇也特別錄製影片，祝福430位畢業生順利畢業，並期許畢業生順利通過特考後加入維護治安行列，共同為打擊犯罪、維護社會安全而努力。

警察大學畢業典禮 ，校長陳檡文勉勵:堅持操守成為稱職人民保母。(警察大學提供)

校長陳檡文表示，雖然因為疫情取消邀請長官及畢業生家人共襄盛舉，但大家祝福畢業生的心不變；同時，也藉這個機會，向所有家長及全體老師致上最誠摯的敬意與謝忱。

警察大學畢業典禮 ，校長陳檡文勉勵:堅持操守成為稱職人民保母。(警察大學提供)

警察大學畢業典禮 ，校長陳檡文勉勵:堅持操守成為稱職人民保母。(警察大學提供)

陳檡文同時期勉畢業生，勇士沒有選擇戰場的權利，未來在職場上，將自身歸零，從作中學、學中作、學無止境，並培養接受挫折、享受失敗的正向心態、堅持操守、維持個人身心健康，同時廣泛多元地學習，厚植自己的經驗。相信美好屬於自信者、機會屬於開拓者，奇蹟更需要堅定的信念。

警察大學畢業典禮 ，校長陳檡文勉勵:堅持操守成為稱職人民保母。(警察大學提供)

最後，陳檡文也期許所有畢業生投入職場後，成為稱職的人民保母，攜手共同為打擊犯罪、維護社會安定而努力。