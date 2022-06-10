產業旺季，疫後需求大增，固聚、瓶用酯粒等民生必需化纖品熱賣，國內主要瓶用酯粒廠遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）5月營收年成長都有1成上下。業者指出，酯粒訂單在化纖產品中一支獨秀，預期景氣可旺到年底。

遠東新5月合併營收233.17億元，年增16.05％；新纖5月營收40.34意元，年成長9.12％；力麗5月營收11.11億元，年增30.86％。

疫情過後，市場對瓶用酯粒需求持續增加，遠東新表示，無論是品牌飲料廠、或一般外送業者，對於回收酯粒（R-PET）所產製的瓶用酯粒需求，更是配合全球淨零排、減碳的標準而增加。

俄烏戰爭、通膨、縮表、升息等不確定因素干擾紡纖產業營運，但，新纖表示，瓶用酯粒已是民生必需化纖產品，訂單不受影響。

力麗產項中的聚酯粒、瓶用酯粒，出口比例高達60％，在市場需求持續放大下，力麗指出，手中訂單能見度可到第三季，比一般的化纖產品高出許多。

據了解，遠東新、新纖、力麗的固聚酯粒，尤其是回收瓶用酯粒的產能利用率，幾乎都是全產全銷。

對於酯粒下半年的產業景氣，相關業者指出，根據市場評估，未來五年全球對酯粒整體需求，每年至少會以3％～4％幅度成長。對瓶用酯粒，尤其是回收酯粒（R-PET）的需求，在全球減碳、淨排的標準愈來愈高下，更有較明顯的增幅。

在目前市場仍處於供不應求下，遠東新、新纖、力麗都預期，對酯粒的訂單出貨，到年底應該都是審慎樂觀的。