雲品（2748）5月合併營收0.84億元，年增29％，累計1至5月合併營收為7.6億元，較去年同期增加9％。

去年五月中下旬疫情進入三級警戒，配合政府相關防疫措施，雲品提出自主性休館措施，使得去年的比較基期較低，而今年雖然遭逢本土變種病毒疫情干擾，雲品仍在國人旅遊、餐飲消費力道極速緊縮的情況下，毫不懈怠地努力繳出了將近三成成長的成績。

新冠肺炎疫情對國內觀光業造成嚴重衝擊，母親節檔期也同樣受到疫情干擾，君品酒店有許多內用餐飲的訂位轉單為外帶外送料理，包括著名的烤鴨三吃、波士頓龍蝦與爐烤牛排餐等都熱賣，努力不讓疫情影響公司的營運。此外，雲品溫泉酒店日月潭住房依然維持穩定，可見走出戶外的自然觀光景點受到疫情的衝擊較小。

為了刺激受到本土疫情干擾的國內餐飲與宴會市場，雲品特別於六月起祭出業界條件最優的宴會定型化契約，聯合了旗下「君品酒店台北」、「淡水嘉盧」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」的宴會場地，自即日起預訂至明年2月28日的喜宴，至辦理的前10天，皆可無條件取消並退還100％訂金，不僅保護消費者權益，預估可以增加下半年的宴會銷售，也增加未來辦理婚宴的靈活度與彈性。

君品酒店義式料理餐廳「雅意」，本月初升級全新菜單與迎來全新廚藝團隊，重新詮釋義大利皮埃蒙特地區的傳統義式料理，更成為台灣首家外場團隊皆通過WSET國際葡萄酒專業認證的餐廳，將在各個面向展現更為頂尖且道地的義式風情。雲品國際與台泥綠能合作的委託經營案「紅葉谷溫泉綠能園區」也將於今年第三季試營運，聯手鄰近的民宿和餐飲業者一起攜手合作，以低度開發的永續精神，一起提升整個延平鄉的觀光資源，並且落實地方關懷與在地創生。