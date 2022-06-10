祖父孫連仲、外祖父宋哲元是抗日、剿共名將，寬達食品創辦人孫大強出身將門。在天津出生、戰後遷入香港，到澳洲讀中學，在美國念到博士班後，走遍全球。根據《財訊》報導，孫大強一直到在代理史奴比的業務當中與經濟崛起的台灣相遇，他決心定居台北，也造就了他一生中最輝煌自在的時光。

投資餐飲再轉彎 跨足影視

孫大強在40歲那年，一次與新加坡友人赴美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）途中，看見大排長龍的麥當勞，決定和朋友一起爭取代理。根據《財訊》報導，兩人主動聯繫麥當勞美國總部，經過漫長的等待與洽談，之後新加坡市場測試成功；1983年，孫大強成立寬達食品終於與麥當勞簽下台灣代理權，1984年第一家麥當勞台北民生東路門市營運，開始為台灣餐飲業帶入前所未見的美式風貌。

孫大強回憶，除了赴舊金山簽約時，讓台美國旗在雙方斷交後首度同框，炒出新聞熱度。麥當勞對服務品質的注重、衛生規格成為台灣餐飲業界爭相仿效的典範，當時麥當勞對店面及建築設計的要求，也改變了台灣的街景。

《財訊》報導指出，孫大強攜手知名建築師黃永洪設計了麥當勞台北市民生東路店、台中店、高雄店等，美式鄉村風格橫掃台灣，不到十年內就開出50多家店。也是在他的建議下，麥當勞才順應亞洲飲食習慣開發出全塊帶骨炸雞產品。

寬達食品全盛時期，孫大強在舊金山黃金地段有一幢五英畝的獨棟豪宅，有傭人和園丁。但他素來只管大事不問細節，寬達引進麥當勞後，就放手讓弟弟孫大偉管理，他轉而開始投資影視，作品如公視《愛的進行式》、陳耀圻導演的《晚春情事》，楊德昌《獨立時代》還受邀參加坎城影展。

根據《財訊》報導，當時在商界引領風騷的孫大強，1993年遭逢人生風暴。因孫大偉太過信任旗下經理人，導致台灣麥當勞經營團隊出現弊端，包括每月公關費膨脹到2百萬元，旗下員工利用職務之便搞房地產，引來美國麥當勞總部查帳，並決定收回股權及部分房地產。孫家兄弟最後只留下土地一千坪的楊梅店、土地六百坪的澄清湖店及高雄五福店3家。

孫大強不肯服輸，又代理TGI FRIDAYS、硬石餐廳（Hardrock Cafe），加州披薩廚房（CPK）、連鎖牛排店澳美客（Out-back）， 先後插旗台灣美式連鎖餐廳市場。不過與麥當勞企業文化不同，這些大型連鎖店要付出高額的加盟金、權利金，還有承諾展店速度等等，總部提供的資源有限，以致入不敷出，「就像滑鐵盧」，一敗不復返。