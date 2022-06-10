王心凌將挑戰演出搖滾歌曲，積極練唱中。（芒果TV提供）

王心凌在節目中不斷自我挑戰，呈現不同表演舞台。（芒果TV提供）

王心凌近來參與湖南衛視綜藝《乘風破浪》10日播出第4集，王心凌在節目中談及轉型，大方的說：「甜美是我的特色但不是我的包袱。」並在一公嘗試酷帥後，王心凌首度與唱將譚維維合作，她們組成的「凌維不懼」組合可謂強強聯手，她們挑戰金曲樂團「草東沒有派對」的搖滾歌曲〈山海〉，互飆高音，大秀實力歌喉。

王心凌經歷一公失利後，一鼓作氣，仍在不斷自我挑戰，在二公即將到來時，王心凌選擇那英，並大膽選擇搖滾歌曲進行表演。面對節目組提出的關於轉型和改變的問題，她表示訓練過程中，努力將個人特質融入表演，「搖滾也可以是草莓味的。」

王心凌與譚維維分到一組後，迅速進行磨合，兩位姐姐雖然是第一次進行合作，卻展現了超乎尋常的默契，王心凌表示，譚維維是一個讓人很有安全感的姐妹，「我覺得她很有自己的想法，也很能夠容納別人的意見」。王心凌與譚維維在練習室僅短短幾句合唱，驚豔了訓練室的師姐那英和一眾姐姐。令寧靜直呼：「這首歌一選，那英組必定會贏。」

王心凌柔美婉轉的聲線，搭配譚維維沉穩有力的嗓音，譚維維也表示，她倆一個比較硬，一個比較柔，「就好像我是山，她是海，我們互為山海。」

王心凌今曬出美照，透露，表現了不斷努力、追求完美的態度，「鞋帶繫緊一點，訓練的時間久一點，舞臺更完美一點」。王心凌從節目播出，狂吸王心凌女孩、男孩追隨，氣勢如虹也表現在數位平台和各大論壇討論區，Spotifly每月跟聽人數暴漲70％，瞬間湧入三十多萬人，在PPT和Dcard討論區更是衝出2萬多則帖文。