私立南光中學國中會考學生表現亮眼，鍾佳瑞同學5A＋＋、作文6級分。(私立南光中學提供／劉秀芬台南傳真)

國中教育會考成績公布，台南市私立港明高中附設國中部有4位同學5科A＋＋，徐薇霓同學更取得5A＋＋、寫作6級分的優異成果。私立南光中學學生表現也亮眼，今年狀元鍾佳瑞同學5A＋＋，作文6級分，另有23人取得5A以上好成績。

港明今年5科A＋＋有郭芯瑜、劉晨希、徐薇霓、張瑜庭4位同學，5A以上和寫作6級分有楊子賢、吳承諺、徐薇霓、魏靖綸、林品儀、陳畇心、周彤恩、駱枻安、陳彥均、張慈侑、邱又希、盧致廷共12位同學，比例為全國的4倍，寫作6級分有27位同學，達第一志願約百人。

5A＋＋、作文6級分的徐薇霓同學，興趣游泳、畫油畫，喜歡閱讀推理小說與金庸小說，在學期間亦代表學校參加法律達人比賽與JHMC數學競賽；分享自己的應考祕訣是大量練習題目，關鍵是錯題一定要訂正，最後衝刺時熟讀複習講義，勤於向老師請教。

南光中學表示，今年以積分計算預估，男、女達第一志願標準共計43人，5科各科達A＋＋等級共114人次，A＋＋等級共129人次，達A等級共182人次，各科達精熟比例均超過全國平均5％，尤其數學高達30.3％，每3人就有1人達A等級精熟的成績。

獲得5A＋＋、作文6級分鍾佳瑞，除了擔任班長，也參加程式設計、機器人、法律達人社團，多項校外競賽得獎連連。此次會考是國中生新課綱首屆，題目的難易度取決於自身對生活的觀察及體驗，因此準備會考時，除增加基礎題的練習量，也會關心時事、多閱讀課外文章來增加新知。