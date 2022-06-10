台灣許多家長認為，小朋友生病時不可喝冰水或吃冰，不過急診科醫師翁梓華表示，冰棒是像急診的小天使，不僅可以改善小朋友生病後脫水的情況，也可透過小朋友吃冰棒的動作，來判斷小朋友的狀態，讓家長們驚呼「長知識了！」

翁梓華在臉書粉專「急診柯南．翁梓華醫師」發文指出，最近一位看起來病懨懨的5歲小朋友到急診就醫，根據媽媽轉述，小朋友有食慾不振、拉肚子、嘔吐等症狀，檢查後發現有輕度脫水，不過其餘都正常，因此他請媽媽去買一些冰棒，更指定「最好是清冰」。

儘管媽媽聽完一頭霧水，還是到附近的超商去買冰棒，當媽媽帶著冰棒回急診後，小朋友的眼睛都亮了，迫不及待的和翁梓華一起吃冰，不到10分鐘就把手中的冰棒吃完了，見狀，他向媽媽說，「你的小朋友看起來很好，可以回家了」，讓對方相當錯愕，更質疑「生病的孩子吃冰行嗎？」

翁梓華解釋，小朋友在急診最常見的症狀包括發燒、拉肚子等，且通常伴隨著輕度脫水，而成份含有水、糖分、電解質的冰棒，就如急診小天使一般，可以補足孩子脫水所缺的。此外透過小朋友吃冰棒的舉動，也可評估「小兒三角評估法」的三個面向，外觀、呼吸、皮膚血液循環。

外觀方面，若小朋友願意吃冰棒，表示活力沒問題；呼吸方面，若小朋友吃冰幫後不會喘，表示呼吸也沒問題；皮膚血液循環方面，因小朋友進食時腸胃道消化需要大量血液，若血液循環不好，小朋友就不會想吃，或是吃了之後會吐，因此小朋友吃完冰棒後沒有身體不適或想吐，就無須太過擔心。

貼文一出，不少家長驚呼，「哇！跟我們一般生病照顧的認知都不一樣」、「長知識了」、「這個觀念很重要呀」。不過翁梓華提醒，冰棒最好選擇清冰，脂肪含量較高的冰淇淋或牛奶冰較不適合，另外這方法並不適合有咳嗽症狀的小朋友，「因為咳嗽可能是氣喘或是支氣管炎所引起的，而這類的問題可能會被冰品誘發」。