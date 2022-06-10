國產(2504)公布5月合併營收16.15億元，月減14.67%、年減12.51%；累計前5月合併營收83.6億元，年減6.88%。國產指出，梅雨逐漸遠離、加上去年5月售出蘇州昆山廠，6月營收可望回歸正常比較基期。

國產指出，前5月合併營收83.6億餘元高檔，其中國內本業5月營收達到12.54億餘元，與去年本業營收12.98億元呈現持平態勢，累計前5月的本業營收有67.23億餘元，較去年累計營收的66.03億元，仍有穩健的年增1.83%幅度。

國產說，預期6月以後的集團營收，在影響混凝土出貨的梅雨季逐漸遠離而進入混凝土高產能供應期、還有大陸蘇州昆山廠是在去年5月售出，6月之後的營收將回歸正常的比較基期，因此集團6月以後的下半年營收成長，將可樂觀期待。

國產表示，除了充分滿足科技建廠的大量混凝土需求外，還受惠於北市南港東區門戶的迅速建設發展，集團旗下的南港大型開發案持續開發建設中，也因為該區域地產每坪單價持續創高而水漲船高，同時還在地設有台北、汐止等混凝土廠，具有地利之便與靈活調度高供應力，就近供應、囊括區域內的八成房建與都更開發案。

看好未來的建設需求與發揮通路策略優勢，國產近期已在汐止購置工業用地，預計再增建一座新混凝土廠，未來最高產能可新增約30萬立方米左右，更能供應在地指標建築所需的高端混凝土產能。