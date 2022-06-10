PCR業務大增、旗下躍獅連鎖藥局防疫用品銷售增加，盛弘(8403)5月營收3.57億元，年成長12.91％；前5月營收17.54億元，年增16.41％。目前疫情仍處高峰，預期第二季醫院管理服務與藥局收入將維持表現。

新冠肺炎疫情推動遠距、智慧醫療加速發展，隨著5G、AI等技術支援到位，盛弘旗下盛雲電商整合醫療照護與資通訊產業，將集團各事業體分散式的單項業務，轉化為整合型的平台服務，體現在年底前正式營運的桃園敏盛智慧醫療城(敏盛智醫城)，供民眾體驗以消費者為核心的智慧醫療服務。

位於桃園火車站商圈的敏盛智醫城共有19層，提供健康、醫療、照顧與智慧康旅服務，其中，敏盛智慧醫療門診中心，將延攬超過15個科別、數十位醫師進駐。不僅提供一般醫療服務，更有婦幼醫學、眼科保健、數位復健、智慧透析等各式服務。敏盛智醫城6樓將規劃為整合健診醫美高壓氧三合一的健康管理中心，並規劃2層樓做為敏盛醫院醫護團隊休閒住宿中心。其餘樓層將規劃為智慧康旅和銀髮族樂園，預計今年底前推出服務。

盛弘子公司盛雲電商已於近期成立智慧康旅事業部，並承租敏盛智醫城客房樓層，目前已將其中一層樓打造為家族會館並順利出租。盛弘董事長楊弘仁表示，這將是智慧醫療與醫療產業數位轉型最佳實踐，歡迎各界共同攜手，加入建立台灣智慧醫療新標準的行列。敏盛智醫城將是國內第一座真正完成呈現智慧醫療樣貌的示範場域，未來更可複製到全國各地，為盛弘帶來新的成長動能。