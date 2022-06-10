英國文豪莎士比亞的「第一對開本」（First Folio），通常被稱為英國文學最重要的一本書，其原版將於下個月在紐約拍賣，預估將以250萬美元（新台幣7393萬元）落槌。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s），莎士比亞的「第一對開本」是在近400年前所印製，目前僅有不到20本在私人收藏家手中。

這部作品集由莎士比亞信賴的同事海明斯（John Heminges）和康德爾（Henry Condell）彙編，共收錄36部戲劇，有一半在此之前從未付印過。

莎士比亞原始手稿全部失傳，因此如果沒有「第一對開本」，「馬克白」（Macbeth）、「暴風雨」（The Tempest）和「第十二夜」（Twelfth Night）等18部作品，可能就此消失在歷史中。

海明斯和康德爾將莎士比亞的戲劇作品分為「喜劇」、「悲劇」和「歷史劇」等類別，至今仍是詮釋莎士比亞劇作的依據。

據信該版本是唯一具有早期蘇格蘭出處的版本，最初於17世紀初由高登（Gordon）家族取得。後來代代相傳給賽馬飼養員史特林克勞費德（William Stuart Stirling-Crawfurd），可以看到他的藏書票貼在書頁上。

該手稿隨後歸政治活動家和歷史學家賽頓華森（R W Seton-Watson）所有。在1960年代，這本作品集跨越大西洋，落入芝加哥房地產公司主管和藏書家柏蘭德（Abel E Berland）手中。