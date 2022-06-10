本土疫情升水溫、確診人數增加，民眾外食大幅減少，瓦城泰統（2729）公布5月合併營收2.61億元，較去年同期下降13.75％。1至5月累計營收17.49億元、年減11.32％。展望後市，「與疫共存」已成新常態，疫情走過高峰後開始緩降，經營穩健的瓦城營運動能可望自下半年起升溫。

5月疫情升溫，餐廳內用人數銳減，餐食外帶外送需求也不斷攀升，截至5月底為止，除「瓦城商城」業績較上月成長外，集團旗下品牌外帶、外送整體訂單亦較上月成長，有效降低疫情對業績衝擊。瓦城集團母親節檔期包括內用優惠及期間限定的快閃外帶外送套餐此期間仍有效帶動基本業績，加上端午粽禮盒搭料理包的超值組合亦同步帶動「瓦城商城」業績表現。歸功於線上線下的同步整合到位，故五月的集團營運仍堅守一定的業績表現，穩住集團人員的向心力，同心迎戰下半年。

下半年疫情回穩後，瓦城年度雙位數展店目標仍維持不變。瓦城泰統集團將於7月開出全台第15間「時時香」，新店址選擇落腳高雄熱門商圈，考量當地消費力不容小覷，且位置便捷易吸引人潮，可望創造加乘效益。除展店計畫外，集團亦持續優化原有門店，「瓦城」中壢SOGO店於6/1改裝完成重新開幕，帶給顧客全新的視覺饗宴。

另外，隨外帶業績成長，為使開車族群取餐更便利且安心，瓦城泰統集團於旗下品牌的限定街邊店推出外帶自取升級2.0版的「免下車禮賓服務」，顧客只需致電分店，或於線上訂餐平台訂餐時，完成相關資料填寫，下單後30分鐘即可輕鬆取餐，還有專人將餐點貼心送上車。此外更限量贈送「把瓦城帶回家用餐組合包」，提供美琪乾洗手噴霧、餐巾紙與沙威隆濕紙巾，將在餐廳內用的體貼與享受帶回家。